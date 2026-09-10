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Brezilya'nın pik demir ihracatı ABD'ye sevkiyatların %53 düşmesiyle Ağustos 2026'da geriledi

Perşembe, 10 Eylül 2026 10:46:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği tarafından açıklanan verilere göre pik demir ihracatı Temmuz ayında kaydedilen 342.100 mt seviyesinden Ağustos ayında 244.400 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu düşüşün başlıca nedeni, ABD'ye yapılan sevkiyatların Temmuz ayındaki olağan dışı yüksek seviyeye kıyasla %53 azalması oldu. Temmuz ayında Brezilya çıkışlı pik demirin ABD'nin daha yüksek gümrük vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı henüz netlik kazanmamıştı. Daha sonra Brezilya çıkışlı pik demire söz konusu vergilerden muafiyet tanındı.

Ağustos ayında Brezilya'nın pik demir ihracatında başlıca destinasyonlar 486$/mt seviyesinden 135.700 mt ile ABD, 483$/mt seviyesinden 103.100 mt ile İtalya, 574$/mt seviyesinden 5.500 mt ile Asya ve 564$/mt seviyesinden 100 mt ile Arjantin oldu. Tüm fiyatlar FOB bazında.

Söz konusu fiyatların muhtemelen Haziran ayında, pik demir BPI gösterge fiyatlarının 500$/mt seviyesinin altında ve dökümhane kalitesi pik demir fiyatlarının bu seviyenin üzerinde olduğu dönemde müzakere edildiği belirtiliyor.

İhracatın 203.800 mt'luk kısmı ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerindeki üreticiler tarafından gerçekleştirilirken, kuzeydeki Pará eyaletinden 22.800 mt ve orta-batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinden 17.800 mt pik demir ihraç edildi.

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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