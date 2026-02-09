Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026’nın Ocak ayında yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 273.100 mt’a kıyasla 407.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 388$/mt FOB’dan 306.800 mt, Avrupa’ya 413$/mt FOB’dan 65.200 mt, Meksika’ya 375$/mt FOB’dan 33.500, Asya’ya 489$/mt FOB’dan 1.900 mt ve Şili’ye 500$/mt FOB’dan 300 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (329.300 mt), kuzeydeki Pará eyaletinden (52.000 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (26.400 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için 2025’in Kasım ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Kasım ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 414$/mt FOB seviyesinde ve bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti.