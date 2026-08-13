ABD'ye sevkiyatların %55 artmasıyla Brezilya'nın pik demir ihracatı 2026'nın Temmuz ayında yükseldi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX) tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın pik demir ihracatı Temmuz ayında Haziran ayında kaydedilen 301.600 mt seviyesine kıyasla %14 artışla 342.100 mt olurken, ABD'ye yapılan ihracat %55 yükseldi.

Artışta esas olarak ABD'ye yönelik ihracattaki belirgin yükseliş etkili olurken, analistler bu durumu Temmuz ayı başında Brezilya çıkışlı pik demirin ABD makamları tarafından önerilen daha yüksek tarifelerden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin belirsizliğe bağladı. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi 15 Temmuz tarihinde Brezilya çıkışlı pik demirin %25 oranındaki vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.

Temmuz ayında ihracatın varış noktaları 291.300 mt ile ABD, 45.200 mt ile Avrupa, 5.200 mt ile Asya ve 400 mt ile Arjantin oldu. Ortalama fiyatlar ABD için 468$/mt FOB, Avrupa için 490$/mt FOB, Asya için 548$/mt FOB ve Arjantin için 771$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

Söz konusu fiyatların muhtemelen Mayıs ayında pik demir fiyatının 490$/mt seviyesinin altında ve dökümhane kalitesi pik demir fiyatının bu seviyenin üzerinde olduğu koşullarda pazarlık edildiği belirtildi.

İhracatın 251.000 mt'u ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinde, 59.100 mt'u kuzeydeki Pará eyaletinde ve 32.000 mt'u orta batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinde faaliyet gösteren üreticiler tarafından gerçekleştirildi.