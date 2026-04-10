Brezilya’nın pik demir ihracatı ABD’ye sevkiyatların azalmasıyla 2026'nın Mart ayında %24 düştü

Cuma, 10 Nisan 2026 10:29:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı SECEX’in verilerine göre Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart ayında Şubat ayındaki 377.800 mt’a kıyasla %24 düşüşle ve Ocak ayındaki 407.700 mt seviyesine kıyasla %24 düşüşle 287.000 mt oldu.

Mart ayında Şubat ayına kıyasla görülen düşüş esas olarak ABD’ye yapılan sevkiyatların %26 azalmasından kaynaklandı.

Mart ayında başlıca sevkiyat noktaları FOB bazında ABD’ye 402$/mt’dan 247.500 mt, Avrupa’ya 431$/mt’dan 35.700 mt, Asya’ya 497$/mt’dan 3.600 mt ve Güney Amerika’ya 733$/mt’dan 200 mt oldu.

Söz konusu fiyatların Ocak ayında pazarlık edildiği düşünülüyor. Bu dönemde pik demir fiyatına ilişkin göstergeler 430$/mt seviyesinin altında, dökme pik demir fiyatına ilişkin göstergeler ise bu seviyenin üzerinde yer alıyordu.

İhracatın 174.900 mt’u Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerindeki üreticilerden, 77.900 mt’u kuzeydeki Pará’dan ve 34.200 mt’u Mato Grosso do Sul’dan gerçekleştirildi.


