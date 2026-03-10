Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026’nın Şubat ayında %7,3 geriledi

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 407.700 mt’a kıyasla %7,3 düşüşle 377.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen ayda görülen aylık bazda düşüş Avrupa ve Meksika’ya yapılan ihracat tonajının azalmasından kaynaklandı.

Söz konusu ayda ABD’ye 404$/mt FOB’dan 334.200 mt, Hollanda’ya 431$/mt FOB’dan 41.100 mt, Asya’ya 485$/mt FOB’dan 2.300 ve Arjantin’e 684$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais eyaletinden (188.600 mt), orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (114.200 mt) ve kuzeydeki Maranhão eyaletinden (75.000 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için 2025’in Aralık ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Aralık ayında gösterge pik demir fiyatları 430$/mt FOB seviyesinde, dökme pik demir fiyatları ise bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti.