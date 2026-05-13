Brezilya’nın pik demir ihracatı Avrupa’ya sevkiyatların azalmasıyla 2026’nın Nisan ayında %7 düştü

Brezilya’nın pik demir ihracatı Avrupa’ya sevkiyat yapılmadığı için bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 287.000 mt’a kıyasla yaklaşık %7 düşüşle 267.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 428$/mt FOB’dan 259.100 mt, Asya’ya 510$/mt FOB’dan 5.100 mt ve Arjantin’e 393$/mt FOB’dan 3.000 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Şubat ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Şubat ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 434$/mt FOB seviyesinin altında ve bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (221.100 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (46.100 mt) gerçekleştirildi.