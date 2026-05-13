 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın pik demir ihracatı Avrupa’ya sevkiyatların azalmasıyla 2026’nın Nisan ayında %7 düştü

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 10:03:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı Avrupa’ya sevkiyat yapılmadığı için bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 287.000 mt’a kıyasla yaklaşık %7 düşüşle 267.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 428$/mt FOB’dan 259.100 mt, Asya’ya 510$/mt FOB’dan 5.100 mt ve Arjantin’e 393$/mt FOB’dan 3.000 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Şubat ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Şubat ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 434$/mt FOB seviyesinin altında ve bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (221.100 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (46.100 mt) gerçekleştirildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın pik demir ihracatı ABD’ye sevkiyatların azalmasıyla 2026'nın Mart ayında %24 düştü

10 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026’nın Şubat ayında %7,3 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026’nın Ocak ayında yükseldi

09 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Aralık ayında düşüş gösterdi

07 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Kasım ayında geriledi

08 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Eylül ayında artış kaydetti

08 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Ağustos ayında düşüş kaydetti

08 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Temmuz ayında yükselmeye devam etti

08 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı pik demir ve ferroniyobyum ABD’nin vergilerinden muaf

31 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis