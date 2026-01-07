Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Aralık ayında düşüş gösterdi

Brezilya’nın pik demir ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 354.100 mt’a kıyasla 273.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’ye 392$/mt FOB’dan 211.300 mt, Avrupa’ya 389$/mt FOB’dan 59.500 mt, Asya’ya 490$/mt FOB’dan 2.100 mt ve Arjantin’e 707$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (194.900 mt), kuzeydeki Para (49.200 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul (29.000 mt) eyaletlerinden gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Ekim ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ekim ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 400$/mt FOB seviyesinde ve 400$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.

Brezilya 2025 yılının tamamında ortalama 412$/mt FOB’dan 4,06 milyon mt pik demir ihraç etti. 2024 yılında 439$/mt FOB’dan 3,76 milyon mt pik demir ihracatı yapılmıştı.