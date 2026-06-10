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Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026'nın Mayıs ayında Avrupa’ya sevkiyatların yeniden başlamasıyla arttı

Çarşamba, 10 Haziran 2026 10:13:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX’e göre, Brezilya’nın pik demir ihracatı Mayıs ayında, Nisan ayındaki 267.200 mt seviyesine kıyasla 280.200 mt olarak kaydedildi. Söz konusu artış başlıca Avrupa’ya ihracatın yeniden başlamasından kaynaklandı.

Mayıs ayında ihracat yapılan başlıca destinasyonlar, 161.200 mt ve 444$/mt FOB seviyesinden ABD, 86.400 mt ve 438$/mt FOB seviyesinden Avrupa, 27.300 mt ve 438$/mt FOB seviyesinden Meksika, 5.000 mt ve 531$/mt FOB seviyesinden Asya ve 300 mt ve 523$/mt FOB seviyesinden Güney Amerika oldu.

Bu fiyatlar için Mart ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Mart ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 475$/mt FOB seviyesinin altında ve bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti. 

İhracatın 274.700 mt’u ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinde, 5.500 mt’u ise ülkenin orta-batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinde yer alan üreticiler tarafından gerçekleştirildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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