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ABD ve Güney Amerika’ya sevkiyatların artmasıyla Brezilya’nın pik demir ihracatı 2026’nın Haziran ayında yükseldi

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 10:09:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın pik demir ihracatı Haziran ayında Mayıs ayında kaydedilen 280.200 mt seviyesinden 301.600 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu artışta ABD ve Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların yükselmesi etkili oldu.

Haziran ayında Brezilya’nın pik demir ihracatının 188.500 mt’luk kısmı 479$/mt, 82.800 mt’luk kısmı 455$/mt, 29.300 mt’luk kısmı 408$/mt ve 1.000 mt’luk kısmı 533$/mt FOB’dan sırasıyla ABD, Avrupa, Güney Amerika ve Asya’ya gerçekleştirildi.

Söz konusu fiyatların muhtemelen Nisan ayında, temel pik demir fiyatının 530$/mt seviyesinin altında ve dökümhane kalite pik demir fiyatının bu seviyenin üzerinde olduğu dönemde yapılan bağlantılara ait olduğu değerlendiriliyor.

İhracatın 148.000 mt’luk kısmı ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinde, 124.400 mt’luk kısmı kuzeydeki Maranhão ve Pará eyaletlerinde ve 29.200 mt’luk kısmı ise orta batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinde bulunan üreticiler tarafından gerçekleştirildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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