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Brezilya'nın pik demir ihracatı ABD ve Avrupa'ya sevkiyatların artmasıyla 2026'nın Eylül ayında %39 yükseldi

Cuma, 09 Ekim 2026 10:13:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği Secex'in verilerine göre ülkenin pik demir ihracatı Ağustos ayında kaydedilen 244.400 mt seviyesinden Eylül ayında 339.700 mt seviyesine yükseldi.

Bu artışta ABD ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatların sırasıyla %12,4 ve %31,6 yükselmesi etkili oldu.

Eylül ayında başlıca ihracat destinasyonları ABD (463$/mt FOB seviyesinden 152.500 mt), Avrupa (456$/mt FOB seviyesinden 135.700 mt), Meksika (465$/mt FOB seviyesinden 25.700 mt), Arjantin (387$/mt FOB seviyesinden 23.500 mt) ve Asya (564$/mt FOB seviyesinden 2.300 mt) oldu.

Söz konusu fiyatların, çelik üretiminde kullanılan pik demir fiyatlarının 480$/mt seviyesinin altında, dökümhane kalitesi pik demir fiyatlarının ise bu seviyenin üzerinde olduğu Temmuz ayında yapılan pazarlıklarda belirlendiği tahmin ediliyor.

Sevkiyatların 216.200 mt'u ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerindeki üreticilerden, 76.900 mt'u kuzeydeki Maranhão eyaletinden ve 46.600 mt'u orta-batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinden gerçekleştirildi.

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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