Brezilya'nın pik demir ihracatı ABD ve Avrupa'ya sevkiyatların artmasıyla 2026'nın Eylül ayında %39 yükseldi

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği Secex'in verilerine göre ülkenin pik demir ihracatı Ağustos ayında kaydedilen 244.400 mt seviyesinden Eylül ayında 339.700 mt seviyesine yükseldi.

Bu artışta ABD ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatların sırasıyla %12,4 ve %31,6 yükselmesi etkili oldu.

Eylül ayında başlıca ihracat destinasyonları ABD (463$/mt FOB seviyesinden 152.500 mt), Avrupa (456$/mt FOB seviyesinden 135.700 mt), Meksika (465$/mt FOB seviyesinden 25.700 mt), Arjantin (387$/mt FOB seviyesinden 23.500 mt) ve Asya (564$/mt FOB seviyesinden 2.300 mt) oldu.

Söz konusu fiyatların, çelik üretiminde kullanılan pik demir fiyatlarının 480$/mt seviyesinin altında, dökümhane kalitesi pik demir fiyatlarının ise bu seviyenin üzerinde olduğu Temmuz ayında yapılan pazarlıklarda belirlendiği tahmin ediliyor.

Sevkiyatların 216.200 mt'u ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerindeki üreticilerden, 76.900 mt'u kuzeydeki Maranhão eyaletinden ve 46.600 mt'u orta-batı bölgesindeki Mato Grosso do Sul eyaletinden gerçekleştirildi.