Brezilya’nın pik demir ihracatı Şubat ayında düştü

Pazartesi, 11 Mart 2024 09:26:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 426.700 mt’a kıyasla 290.800 mt seviyesine geriledi.

ABD’ye yapılan ihracatın %48 düşmesi ve Pará ile Maranhão eyaletlerinden hiç ihracat yapılmaması bahsi geçen düşüşte büyük rol oynadı.

Söz konusu ayda ABD’ye 422$/mt FOB’dan 202.700 mt, Hollanda’ya 456$/mt FOB’dan 49.500 mt, Kenya’ya 425$/mt FOB’dan 25.300 mt, Asya’ya 470$/mt FOB’dan 7.800 mt, İspanya’ya 445$/mt FOB’dan 5.700 mt ve Arjantin’e 731$/mt FOB’dan 300 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (431$/mt FOB’dan 272.700 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (422$/mt FOB’dan 18.100 mt) gerçekleştirildi.