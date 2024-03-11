﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın pik demir ihracatı Şubat ayında düştü

Pazartesi, 11 Mart 2024 09:26:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 426.700 mt’a kıyasla 290.800 mt seviyesine geriledi.

ABD’ye yapılan ihracatın %48 düşmesi ve Pará ile Maranhão eyaletlerinden hiç ihracat yapılmaması bahsi geçen düşüşte büyük rol oynadı.

Söz konusu ayda ABD’ye 422$/mt FOB’dan 202.700 mt, Hollanda’ya 456$/mt FOB’dan 49.500 mt, Kenya’ya 425$/mt FOB’dan 25.300 mt, Asya’ya 470$/mt FOB’dan 7.800 mt, İspanya’ya 445$/mt FOB’dan 5.700 mt ve Arjantin’e 731$/mt FOB’dan 300 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (431$/mt FOB’dan 272.700 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (422$/mt FOB’dan 18.100 mt) gerçekleştirildi. 


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Alıcılar Rusya çıkışlı pik demir için 400$/mt FOB’un altını istiyor

08 Mar | Hurda ve Hammadde

Ural Steel pik demir depolama tesisiyle çelik üretimini artırmayı planlıyor

08 Mar | Çelik Haberler

Brezilyalı pik demir satıcıları fiyat düşüşlerine direniyor

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı

06 Mar | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı pik demir piyasası karşı tekliflerin düşmesiyle zayıfladı

01 Mar | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi Ocak ayında arttı

01 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları son bağlantılarda aynı kaldı

29 Şub | Hurda ve Hammadde

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak ayında %44,5 arttı

29 Şub | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,9 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler