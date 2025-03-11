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Brezilya’nın pik demir ihracatı Şubat ayında azaldı

Salı, 11 Mart 2025 09:33:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 313.600 mt’a kıyasla 191.000 mt seviyesinde kaydedildi. İhracattaki düşüş söz konusu ayda ABD’ye yapılan sevkiyatların 106.000 mt azalmasından kaynaklandı.

Söz konusu ayda ABD’ye 407$/mt FOB’dan 181.500 mt, Güney Amerika’ya 423$/mt FOB’dan 7.800 mt ve Asya’ya 489$/mt FOB’dan 1.700 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (131.600 mt) ve kuzeydeki Pará ile orta-batı bölgedeki Mato Grosso do Su eyaletlerinden (52.100 mt ve 7.300 mt) gerçekleştirildi.

Fiyat pazarlıklarının Aralık ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Aralık ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 360-480$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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