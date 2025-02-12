Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak’ta hafif yukarı yönlü

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 311.700 mt’a kıyasla 313.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 439$/mt FOB’dan 287.600 mt, Meksika’ya 422$/mt FOB’dan 20.500 mt, Asya’ya 549$/mt FOB’dan 5.200 ve Güney Amerika’ya 738$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (188.700 mt) ve kuzeydeki Maranhão ve Pará eyaletlerinden (124.900 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Kasım ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Kasım ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 422-460$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.