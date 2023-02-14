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Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak ayında düştü

Salı, 14 Şubat 2023 09:43:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 305.100 mt’a kıyasla 236.200 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’ye 566$/mt FOB’dan 203.700 mt, 15.100 mt’u Çin’e sevk edilmek üzere Asya’ya 528$/mt FOB’dan 16.300 mt ve İtalya’ya 512$/mt FOB’dan 13.000 mt ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca Meksika, Arjantin ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden yapılan ihracat 154.600 mt, Para ve Maranhão eyaletlerinden yapılan ihracat 71.600 mt ve Mato Grosso du Sul eyaletinden yapılan ihracat 10.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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