Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak ayında arttı

Cuma, 09 Şubat 2024 09:24:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 372.900 mt’a kıyasla 426.700 mt seviyesine yükseldi.

ABD’ye yapılan ihracatın yükselmesi bahsi geçen artışta etkili oldu.

Söz konusu ayda ABD’ye 418$/mt FOB’dan 393.300 mt, Hollanda’ya 439$/mt FOB’dan 25.500 mt ve Asya’ya 480$/mt FOB’dan 7.800 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi. Hollanda’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (416$/mt FOB’dan 258.900 mt), kuzeydeki Pará ve Maranhão eyaletlerinden (433$/mt FOB’dan 115.400 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (412$/mt FOB’dan 52.400 mt) gerçekleştirildi.