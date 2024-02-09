﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın pik demir ihracatı Ocak ayında arttı

Cuma, 09 Şubat 2024 09:24:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 372.900 mt’a kıyasla 426.700 mt seviyesine yükseldi.

ABD’ye yapılan ihracatın yükselmesi bahsi geçen artışta etkili oldu.

Söz konusu ayda ABD’ye 418$/mt FOB’dan 393.300 mt, Hollanda’ya 439$/mt FOB’dan 25.500 mt ve Asya’ya 480$/mt FOB’dan 7.800 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi. Hollanda’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (416$/mt FOB’dan 258.900 mt), kuzeydeki Pará ve Maranhão eyaletlerinden (433$/mt FOB’dan 115.400 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (412$/mt FOB’dan 52.400 mt) gerçekleştirildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak ayında yükseldi

06 Şub | Çelik Haberler

Türk ithalatçılar Rusya çıkışlı pik demir fiyatlarındaki artışı kabul etti

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Severstal’in çelik üretimi 2023’te arttı, satışları düştü

05 Şub | Çelik Haberler

Karadeniz çıkışlı pik demir fiyatları yüksek seviyelerde yatay, talep sınırlı

02 Şub | Hurda ve Hammadde

Tata Steel Netherlands IJmuiden’deki 6 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ithal pik demir fiyatları satışlara bağlı olarak düşerken Brezilyalı üreticilerin beklentileri olumlu

01 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir piyasası henüz bağlantılara yansımasa da düşüşün eşiğinde

29 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 4. Hafta, 2024

26 Oca | Hurda ve Hammadde

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

26 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in kapasite kullanımı savaş nedeniyle 2023’te %25-40 oranında kaydedildi

25 Oca | Çelik Haberler