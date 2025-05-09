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Brezilya’nın pik demir ihracatı Nisan’da artış kaydetti

Cuma, 09 Mayıs 2025 09:32:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 350.400 mt’a kıyasla 367.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 409$/mt FOB’dan 329.100 mt, Avrupa’ya 441$/mt FOB’dan 25.900 mt, Asya’ya 414$/mt FOB’dan 12.200 ve Güney Amerika’ya 597$/mt FOB’dan 400 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (319.800 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (47.800 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Şubat ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ocak ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 376-450$/mt FOB bandında ve 450$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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