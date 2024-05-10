Brezilya’nın pik demir ihracatı Nisan ayında düştü

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:11:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 334.800 mt’a kıyasla 214.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 440$/mt FOB’dan 173.200 mt, Avrupa’ya 487$/mt FOB’dan 36.000 mt, Asya’ya 520$/mt FOB’dan 4.800 ve Güney Amerika’ya 815$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi. Bununla birlikte Meksika ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais eyaletinden (457$/mt FOB’dan 123.800 mt), kuzeydeki Pará eyaletinden (445$/mt FOB’dan 61.200 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (432$/mt FOB’dan 29.600 mt) gerçekleştirildi.

İhracat tonajında görülen düşüş, çoğunlukla ABD’ye yapılan ihracatın %48 azalmasından kaynaklandı.