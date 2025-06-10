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Brezilya’nın pik demir ihracatı Mayıs’ta azaldı

Salı, 10 Haziran 2025 09:55:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 367.600 mt’a kıyasla 270.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’ye 433$/mt FOB’dan 239.000 mt, Arjantin’e 390$/mt FOB’dan 21.200 mt ve Asya’ya 417$/mt FOB’dan 10.400 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (148.300 mt), kuzeydeki Maranhao (70.200 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (52.100 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Şubat ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ocak ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 385-450$/mt FOB bandında ve 450$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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