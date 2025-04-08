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Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart’ta sertçe yükseldi

Salı, 08 Nisan 2025 09:42:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 191.000 mt’a kıyasla 350.400 mt seviyesinde kaydedildi. Artışın ABD’nin getirdiği %10’luk vergi yürürlüğe girmeden önce sevkiyatların artmasından kaynaklandığı söylendi.

Söz konusu ayda ABD’ye 403$/mt FOB’dan 282.300 mt, Avrupa’ya 437$/mt FOB’dan 64.100 mt, Asya’ya 491$/mt FOB’dan 2.400 mt ve Güney Amerika’ya 451$/mt FOB’dan 1.600 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais (280.400 mt), kuzeydeki Pará (50.400 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (19.600 mt) yapıldı.

Bu fiyatlar için Ocak ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ocak ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 360-500$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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