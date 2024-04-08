Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart ayında yükseldi

Pazartesi, 08 Nisan 2024 09:23:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 290.800 mt’a kıyasla 334.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 436$/mt FOB’dan 333.600 mt, Asya’ya 540$/mt FOB’dan 1.500 mt ve Güney Amerika’ya 815$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (439$/mt FOB’dan 199.600 mt), kuzeydeki Pará ve Maranhão eyaletlerinden (434$/mt FOB’dan 120.200 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (430$/mt FOB’dan 15.000 mt) gerçekleştirildi.

İhracat tonajında görülen artış, lojistik sorunlardan dolayı Şubat ayında ihracat yapamayan üreticilerin satışlarına devam etmesinden kaynaklandı.