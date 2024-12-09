 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım’da sertçe düştü

Pazartesi, 09 Aralık 2024 09:57:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 450.600 mt’a kıyasla 203.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 439$/mt FOB’dan 192.400 mt, Hollanda’ya 468$/mt FOB’dan 7.400 mt, Asya’ya 520$/mt FOB’dan 3.000 ve Arjantin’e 790$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (149.800 mt) ve kuzeydeki Para eyaletinden (454$/mt FOB’dan 53.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Eylül ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Eylül ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-470$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %19,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

05 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ithal pik demir fiyatlarının daha fazla düşmesi beklenmiyor

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Rusya çıkışlı pik demir fiyatları sınırlı bağlantı ve düşen hurda fiyatlarının baskısı altında

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Kametstal altı ay sonra ticari pik demir üretimine yeniden başladı

29 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı pik demir fiyatları karşı tekliflerin düşmesiyle gerilemeye devam ediyor

22 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları satışlar cansız olsa da yüksek maliyetlerden dolayı yatay

22 Kas | Hurda ve Hammadde

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5 yükseldi

22 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis