Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım’da sertçe düştü

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 450.600 mt’a kıyasla 203.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 439$/mt FOB’dan 192.400 mt, Hollanda’ya 468$/mt FOB’dan 7.400 mt, Asya’ya 520$/mt FOB’dan 3.000 ve Arjantin’e 790$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (149.800 mt) ve kuzeydeki Para eyaletinden (454$/mt FOB’dan 53.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Eylül ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Eylül ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-470$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.