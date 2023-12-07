Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım ayında sertçe düştü

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:01:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 479.800 mt’a kıyasla 189.300 mt seviyesine yükseldi. ABD’ye yapılan ihracattaki %74’lik düşüş toplam ihracatın sertçe gerilemesine neden oldu.

Söz konusu ayda ABD’ye 402$/mt FOB’dan 102.900 mt, Avrupa’ya 55.100 mt’u 402$/mt FOB’dan Türkiye’ye olmak üzere 419$/mt FOB’dan 72.400 mt, Arjantin’e 336$/mt FOB’dan 8.200 mt ve Asya’ya 492$/mt FOB’dan 5.600 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (416$/mt FOB’dan 126.100 mt), kuzeydeki Pará eyaletinden (402$/mt FOB’dan 55.100 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (329$/mt FOB’dan 8.100 mt) gerçekleştirildi.

Brezilya yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,4 milyon mt’a kıyasla toplam 3,5 milyon mt pik demir ihraç etti.