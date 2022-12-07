Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım ayında hafifçe arttı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 09:30:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 286.100 mt’a kıyasla 295.600 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’ye 688$/mt FOB’dan 230.100 mt, Meksika’ya 457$/mt FOB’dan 27.200 mt ve Asya’ya 500$/mt FOB’dan 18.200 mt ürün sevkiyatı yapıldı. Bağlantıların Eylül ayında gerçekleştirildiği düşünülüyor. Ayrıca Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden yapılan ihracat 166.800 mt, Para ve Maranhão eyaletlerinden yapılan ihracat 74.800 mt ve Mato Grosso du Sul eyaletinden yapılan ihracat 54.000 mt seviyelerinde yer aldı.