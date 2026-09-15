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Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında ABD'ye sevkiyat yapılmaması nedeniyle ikinci ay üst üste düştü

Salı, 15 Eylül 2026 09:56:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında Temmuz ayındaki 13.600 mt seviyesinden 12.900 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu sınırlı düşüş ABD'ye sevkiyatların Temmuz ayında durmasının ardından piyasada yeni bir trende işaret etti. Brezilya Haziran ayında ABD'ye 10.900 mt galvanizli sac ihraç etmişti.

Ağustos ayında galvanizli sac ihracatının tamamı Arjantin'e gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 9.400 mt ürünü 1.413$/mt FOB ve Usiminas 3.500 mt ürünü 1.170$/mt FOB seviyesinden ihraç etti.

Aynı dönemde Brezilya'nın galvanizli sac ithalatı Temmuz ayındaki 10.900 mt seviyesinden Ağustos ayında 38.000 mt seviyesine yükseldi.

Galvanizli sac ithalatının büyük kısmını 643$/mt FOB seviyesinden toplam 31.800 mt ile Asya ülkeleri oluştururken, Mısır'dan 662$/mt FOB seviyesinden 5.500 mt ve Avrupa'dan 1.218$/mt FOB seviyesinden 700 mt ürün tedarik edildi.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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