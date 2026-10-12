Brezilya'nın filmaşin ihracatı ABD'ye sevkiyatların yeniden başlamasıyla Eylül ayında %677 arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı, Ağustos ayında kaydedilen 3.500 mt seviyesinden Eylül ayında 27.200 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu artışta, ürüne uygulanan ithalat vergisine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından ABD'ye sevkiyatların yeniden başlaması etkili oldu.

Eylül ayında Brezilya, Güney Amerika ülkelerine 650$/mt FOB seviyesinden 18.300 mt, ABD'ye 712$/mt FOB seviyesinden 8.200 mt ve Kanada'ya 793$/mt FOB seviyesinden 700 mt filmaşin ihraç etti. Gerdau'nun ihracatı 13.000 mt, ArcelorMittal'in ihracatı 12.500 mt ve tüccarların ihracatı 1.700 mt olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Brezilya'nın filmaşin ithalatı Ağustos ayında kaydedilen 8.300 mt seviyesinden Eylül ayında 8.800 mt seviyesine yükseldi. Ülke, Eylül ayında Mısır'dan 612$/mt FOB seviyesinden 5.200 mt, Çin'den 520$/mt FOB seviyesinden 2.600 mt ve Almanya'dan 999$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt filmaşin ithal etti.