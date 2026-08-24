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Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026'nın Temmuz ayında ABD sevkiyatlarının sona ermesiyle %37 düştü, Vietnam'dan ithalat azaldı

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 10:04:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı Temmuz ayında Haziran ayındaki 21.700 mt seviyesinden 13.600 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu düşüşte Haziran ayında ABD'ye 10.900 mt galvanizli sac sevk edilmiş olmasına karşın Temmuz ayında bu ülkeye sevkiyat yapılmaması etkili oldu.

Temmuz ayında galvanizli sac ihracatının tamamı Arjantin'e gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 11.400 mt ürünü 1.383$/mt FOB ve Usiminas 2.200 mt ürünü 1.178$/mt FOB seviyesinden ihraç etti.

Aynı dönemde Brezilya'nın galvanizli sac ithalatı Haziran ayındaki 55.500 mt seviyesinden Temmuz ayında 10.900 mt seviyesine gerilerken, bu düşüşte Vietnam'dan yapılan ithalatın %81 düşüşle 5.700 mt seviyesinde kaydedilmesi belirleyici oldu.

Galvanizli sac ithalatının büyük kısmını 669$/mt FOB seviyesinden 10.400 mt ile Asya ülkeleri oluştururken, Avrupa'dan 1.429$/mt FOB seviyesinden 500 mt ürün tedarik edildi.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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