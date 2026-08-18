Brezilya'nın filmaşin ihracatı ve ithalatı ABD'ye satışların artmasıyla Temmuz ayında yükseldi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı Haziran ayında kaydedilen 29.600 mt seviyesinden Temmuz ayında 34.300 mt seviyesine yükseldi.
Söz konusu artışta ABD'ye sevkiyatların %141 yükselmesi etkili oldu.
Temmuz ayında Güney Amerika ülkelerine ortalama 620$/mt FOB seviyesinden 19.700 mt, ABD'ye ortalama 710$/mt FOB seviyesinden 14.200 mt ve Kanada'ya ortalama 783$/mt FOB seviyesinden 400 mt filmaşin ihraç edildi.
ArcelorMittal 33.500 mt, Gerdau ise 800 mt ihracat gerçekleştirdi.
Öte yandan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Haziran ayında kaydedilen 10.500 mt seviyesinden Temmuz ayında 28.300 mt seviyesine yükseldi.
Temmuz ayında Mısır'dan ortalama 611$/mt FOB seviyesinden 26.200 mt, Almanya'dan ortalama 977$/mt FOB seviyesinden 1.900 mt ve Çin'den ortalama 533$/mt FOB seviyesinden 200 mt filmaşin ithal edildi.