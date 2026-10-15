Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026'nın Eylül ayında %26 geriledi, ABD'ye sevkiyatlar halen başlamadı

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin galvanizli sac ihracatı, Ağustos ayında kaydedilen 12.900 mt'dan Eylül ayında 9.500 mt'a geriledi.
Bu düşüş, ABD'ye sevkiyatların Temmuz ayında durdurulmasından bu yana gözlenen trendin devam ettiğini gösterdi. Brezilya, Haziran ayında ABD'ye 10.900 mt galvanizli sac ihraç etmişti.
Eylül ayındaki galvanizli sac ihracatının tamamı Arjantin'e yapıldı. ArcelorMittal 1.560$/mt FOB seviyesinden 6.500 mt, Usiminas ise 1.180$/mt FOB seviyesinden 3.000 mt sevkiyat gerçekleştirdi.
Öte yandan Brezilya'nın galvanizli sac ithalatı, Ağustos ayındaki 38.000 mt'dan Eylül ayında 52.200 mt'a yükseldi.
İthalatın büyük bölümünü 697$/mt FOB seviyesinden 46.800 mt ile Asya oluştururken, Mısır'dan 600$/mt FOB seviyesinden 4.400 mt ve Avrupa'dan 1.114$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt galvanizli sac tedarik edildi.