Brezilya'nın filmaşin ihracatı ve ithalatı ABD'nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle 2026 Ağustos ayında düştü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın filmaşin ihracatı Temmuz ayında kaydedilen 34.300 mt seviyesinden Ağustos ayında 3.500 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu keskin düşüşün başlıca nedenlerinin ABD'nin yüksek ithalat vergileri nedeniyle bu ülkeye hiç sevkiyat yapılmaması ve Güney Amerika'ya yapılan sevkiyatların azalması olduğu bildirildi.

Ağustos ayında Brezilya, Güney Amerika ülkelerine Temmuz ayındaki 710$/mt seviyesinden 14.200 mt'a kıyasla 675$/mt seviyesinden 2.700 mt filmaşin ihraç ederken, Kanada'ya 834$/mt seviyesinden 800 mt sevkiyat gerçekleştirdi. Tüm fiyatlar FOB bazında verildi.

ArcelorMittal 3.300 mt filmaşin ihraç ederken, Gerdau'nun ihracatı 200 mt seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Temmuz ayındaki 28.300 mt seviyesinden Ağustos ayında 8.300 mt seviyesine geriledi. İhracata yönlendirilemeyen miktarların yerel piyasaya kaydırılması ithal malzemeye yönelik talebi azaltarak ithalattaki düşüşe yol açtı.

Ağustos ayında Brezilya, Mısır'dan Temmuz ayındaki 611$/mt seviyesinden 26.200 mt'a kıyasla 612$/mt seviyesinden 8.100 mt, Almanya'dan ise 998$/mt seviyesinden 300 mt filmaşin ithal etti. Söz konusu fiyatlar da FOB bazında verildi.