 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın filmaşin ihracatı ve ithalatı ABD'nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle 2026 Ağustos ayında düştü

Cuma, 11 Eylül 2026 10:16:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın filmaşin ihracatı Temmuz ayında kaydedilen 34.300 mt seviyesinden Ağustos ayında 3.500 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu keskin düşüşün başlıca nedenlerinin ABD'nin yüksek ithalat vergileri nedeniyle bu ülkeye hiç sevkiyat yapılmaması ve Güney Amerika'ya yapılan sevkiyatların azalması olduğu bildirildi.

Ağustos ayında Brezilya, Güney Amerika ülkelerine Temmuz ayındaki 710$/mt seviyesinden 14.200 mt'a kıyasla 675$/mt seviyesinden 2.700 mt filmaşin ihraç ederken, Kanada'ya 834$/mt seviyesinden 800 mt sevkiyat gerçekleştirdi. Tüm fiyatlar FOB bazında verildi.

ArcelorMittal 3.300 mt filmaşin ihraç ederken, Gerdau'nun ihracatı 200 mt seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Temmuz ayındaki 28.300 mt seviyesinden Ağustos ayında 8.300 mt seviyesine geriledi. İhracata yönlendirilemeyen miktarların yerel piyasaya kaydırılması ithal malzemeye yönelik talebi azaltarak ithalattaki düşüşe yol açtı.

Ağustos ayında Brezilya, Mısır'dan Temmuz ayındaki 611$/mt seviyesinden 26.200 mt'a kıyasla 612$/mt seviyesinden 8.100 mt, Almanya'dan ise 998$/mt seviyesinden 300 mt filmaşin ithal etti. Söz konusu fiyatlar da FOB bazında verildi.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 10 - 20 mm
 
Tedarikçi AKIN DEMİR
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026'nın Temmuz ayında ABD sevkiyatlarının sona ermesiyle %37 düştü, Vietnam'dan ...

24 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı ve ithalatı ABD'ye satışların artmasıyla Temmuz ayında yükseldi

18 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı ve ithalatı 2026’nın Haziran ayında arttı

21 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Haziran ayında neredeyse iki katına çıkarken, ithalatı on kattan fazla arttı

14 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %37, ithalatı %85 düştü

12 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Nisan ayında %41 düşerken, ithalatı %77 geriledi

15 May | Çelik Haberler

Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mart ayında yaklaşık yedi kat arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Mart ayında %26,2 yükseldi

14 Nis | Çelik Haberler

Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %67 gerilerken, ithalat dört katına çıktı

31 Mar | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı 2026’nın Şubat ayında düşerken ithalatı sıçradı

16 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis