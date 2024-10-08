Brezilya’nın pik demir ihracatı Eylül’de yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 270.100 mt’a kıyasla 380.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 440$/mt FOB’dan 345.200 mt, Meksika’ya 446$/mt FOB’dan 25.000 mt, Asya’ya 533$/mt FOB’dan 4.800, Hollanda’ya 513$/mt FOB’dan 4.500 mt ve Güney Amerika’ya 536$/mt FOB’dan 500 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (441$/mt FOB’dan 304.100 mt), kuzeydeki Para eyaletinden (450$/mt FOB’dan 47.000 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (442$/mt FOB’dan 28.900 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Temmuz ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Temmuz ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-480$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.