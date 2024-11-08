Brezilya’nın pik demir ihracatı Ekim’de yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 380.000 mt’a kıyasla 450.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 444$/mt FOB’dan 420.600 mt, Avrupa’ya 460$/mt FOB’dan 23.000 mt, Asya’ya 513$/mt FOB’dan 6.400 ve Meksika’ya 403$/mt FOB’dan 500 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (442$/mt FOB’dan 282.200 mt), kuzeydeki Para ve Maranhao eyaletlerinden (454$/mt FOB’dan 125.600 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (445$/mt FOB’dan 42.800 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Ağustos ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ağustos ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 430-470$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.