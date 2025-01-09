Brezilya’nın pik demir ihracatı Aralık’ta aylık bazda sertçe yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2024’ün Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 203.600 mt’a kıyasla 311.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 440$/mt FOB’dan 243.100 mt, Avrupa’ya 468$/mt FOB’dan 56.300 mt, Asya’ya 429$/mt FOB’dan 12.100 ve Arjantin’e 734$/mt FOB’dan 200 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (277.800 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (454$/mt FOB’dan 34.700 mt) gerçekleştirildi.

Pará ve Maranhão eyaletlerinden bölgedeki yağışlar nedeniyle sevkiyat yapılmadı.

Bu fiyatlar için Ekim ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ekim ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 419-478$/mt FOB bandında ve 500$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.