Brezilya’nın pik demir ihracatı Aralık ayında arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:08:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 189.300 mt’a kıyasla 372.900 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’ye 404$/mt FOB’dan 284.900 mt, Meksika’ya 406$/mt FOB’dan 56.300 mt ve Türkiye’ye 432$/mt FOB’dan 26.300 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi. Asya ve Hollanda’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden (408$/mt FOB’dan 280.600 mt), kuzeydeki Pará eyaletinden (407$/mt FOB’dan 69.300 mt) ve merkezdeki Mato Grosso do Sul eyaletinden (401$/mt FOB’dan 23.000 mt) gerçekleştirildi.

Brezilya 2023 yılında, 2022 yılında kaydedilen 3,71 milyon mt seviyesine kıyasla 3,85 milyon mt pik demir ihraç etti.