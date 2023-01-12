Brezilya’nın pik demir ihracatı Aralık ayında arttı

Perşembe, 12 Ocak 2023 09:14:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 295.600 mt’a kıyasla 305.100 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’ye 479$/mt FOB’dan 219.000 mt, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 520$/mt FOB’dan 33.600 mt, Meksika’ya 479$/mt FOB’dan 30.300 mt ve Hollanda’ya 531$/mt FOB’dan 16.200 mt ürün sevkiyatı yapıldı. Ayrıca Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’ya da küçük tonajlı satışlar gerçekleştirildi.

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden yapılan ihracat 252.100 mt, Para ve Maranhão eyaletlerinden yapılan ihracat 51.000 mt ve Mato Grosso du Sul eyaletinden yapılan ihracat 2.000 mt seviyelerinde yer aldı.