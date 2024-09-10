Brezilya’nın pik demir ihracatı Ağustos ayında düştü

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen 353.800 mt’a kıyasla 270.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 447$/mt FOB’dan 209.000 mt, Hollanda’ya 470$/mt FOB’dan 31.200 mt, Meksika’ya 440$/mt FOB’dan 24.000, Güney Amerika’ya 429$/mt FOB’dan 3.200 mt ve Asya’ya 530$/mt FOB’dan 2.700 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (448$/mt FOB’dan 239.400 mt), kuzeydeki Para eyaletinden (450$/mt FOB’dan 5.500 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (465$/mt FOB’dan 25.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Haziran ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Haziran ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 440-480$/mt FOB bandında ve 490$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.