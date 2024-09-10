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Brezilya’nın pik demir ihracatı Ağustos ayında düştü

Salı, 10 Eylül 2024 09:16:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın pik demir ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen 353.800 mt’a kıyasla 270.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’ye 447$/mt FOB’dan 209.000 mt, Hollanda’ya 470$/mt FOB’dan 31.200 mt, Meksika’ya 440$/mt FOB’dan 24.000, Güney Amerika’ya 429$/mt FOB’dan 3.200 mt ve Asya’ya 530$/mt FOB’dan 2.700 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerinden (448$/mt FOB’dan 239.400 mt), kuzeydeki Para eyaletinden (450$/mt FOB’dan 5.500 mt) ve Mato Grosso do Sul eyaletinden (465$/mt FOB’dan 25.200 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Haziran ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Haziran ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 440-480$/mt FOB bandında ve 490$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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