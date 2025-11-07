Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

Brezilya’nın pik demir ihracatı Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 295.300 mt’a kıyasla 460.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’ye 394$/mt FOB’dan 350.900 mt, Avrupa’ya 427$/mt FOB’dan 75.000 mt, Güney Amerika’ya 308$/mt FOB’dan 31.800 mt, Asya’ya 495$/mt FOB’dan 1.900 mt ve Meksika’ya 540$/mt FOB’dan 500 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (397.000 mt), kuzeydeki Para (20.700 mt) ve orta bölgedeki Mato Grosso do Sul eyaletlerinden (42.000 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Ağustos ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Ağustos ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 303-422$/mt FOB bandında ve 490$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.