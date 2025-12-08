 |  Giriş 
Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Kasım ayında geriledi

Pazartesi, 08 Aralık 2025 09:57:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 460.100 mt’a kıyasla 354.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD’ye 384$/mt FOB’dan 289.100 mt, Avrupa’ya 390$/mt FOB’dan 36.800 mt, Meksika’ya 399$/mt FOB’dan 24.700 mt, Asya’ya 490$/mt FOB’dan 3.400 mt ve Arjantin’e 510$/mt FOB’dan 100 mt pik demir sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sevkiyatlar güneydeki Minas Gerais ve Espirito Santo (246.800 mt), kuzeydeki Para ile Maranhão eyaletlerinden (107.300 mt) gerçekleştirildi.

Bu fiyatlar için Eylül ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. Eylül ayında gösterge pik demir ve dökme pik demir fiyatları sırasıyla 380-400$/mt FOB bandında ve 400$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaydedilmişti.


