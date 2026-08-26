Brezilya'nın nihai mamuller için ticaret açığı ithalattaki düşüşle Temmuz ayında daraldı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in verilerine göre Brezilya Temmuz ayında 111,63 milyon $ değerinde 144.005 mt nihai mamul ihraç ederken, 194,59 milyon $ değerinde 253.794 mt nihai mamul ithal etti.

Temmuz ayında ticaret açığı tonaj bazında Haziran ayındaki 138.586 mt seviyesinden 109.788 mt seviyesine geriledi. Değer bazındaki açık ise Haziran ayında kaydedilen 102,57 milyon $ seviyesine kıyasla Temmuz ayında 82,96 milyon $ oldu.

Brezilya, Haziran ayında 113,01 milyon $ değerinde 145.038 mt nihai mamul ihraç ederken, 215,17 milyon $ değerinde 283.264 mt nihai mamul ithal etmişti.

Tonaj bazındaki ticaret açığının daralmasında soğuk rulo sac ithalatının %85 ve kaplamalı yassı ürün ithalatının %45 azalması belirleyici oldu.

Temmuz ayında tonaj bazında en fazla ihraç edilen ürünler %34 payla inşaat demiri, %29 payla filmaşin, %19 payla sıcak rulo sac ve %11 payla kaplamalı yassı mamuller oldu.

Aynı dönemde başlıca ithal ürünler ise %34 payla sıcak rulo sac, %30 payla kaplamalı yassı mamuller, %11 payla filmaşin ve %10 payla inşaat demiri olarak kaydedildi.

Çin'in Brezilya'nın toplam nihai çelik ithalatındaki payı, Haziran ayında kaydedilen %29 seviyesinden Temmuz ayında son yılların en düşük seviyesi olan %20'ye geriledi. Bu düşüşte Brezilyalı yetkililerin Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürün ithalatına yönelik uygulamaya aldığı antidamping önlemlerinin devam eden etkisi rol oynadı.