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Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında Peru'ya sevkiyat yapılmaması nedeniyle %79 düştü

Çarşamba, 16 Eylül 2026 10:16:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında Temmuz ayında kaydedilen 44.800 mt seviyesinden 9.400 mt'a, ithalatı ise 19.600 mt seviyesinden 1.800 mt'a geriledi.

İhracattaki düşüşte, Temmuz ayında 23.800 mt inşaat demiri sevk edilen Peru'ya Ağustos ayında ihracat yapılmaması etkili olurken, ithalattaki gerileme Mısır'dan yapılan sevkiyatların tonaj bazında %91 azalmasından kaynaklandı.

Tamamı Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatın ortalama fiyatı 699$/mt FOB seviyesinde yer aldı. ArcelorMittal 691$/mt FOB seviyesinden 7.300 mt, Gerdau ise 726$/mt FOB seviyesinden 2.100 mt inşaat demiri ihraç etti.

Aynı ayda Mısır'dan yapılan ithalat Temmuz ayına kıyasla %91 düşüşle 1.600 mt olurken, bu ithalatın ortalama fiyatı 573$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. Rusya'dan ise 473$/mt FOB seviyesinden 200 mt inşaat demiri ithal edildi.

Almanya'dan yapılan küçük tonajlı bağlantının fiyatı ise piyasa seviyelerini yansıtmayan 1.618$/mt seviyesinde yer aldı.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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