Brezilya'nın soğuk rulo sac ticareti 2026'nın Temmuz ayında geriledi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya, Temmuz ayında 2.355 mt soğuk rulo sac ihraç ederken, 5.475 mt ithal etti. Haziran ayında ise ülkenin ihracatı 13.000 mt, ithalatı 36.300 mt seviyesinde yer almıştı.

Temmuz ayında ArcelorMittal, Arjantin'e 1.293$/mt FOB'dan 1.405 mt ve 964$/mt FOB'dan 456 mt soğuk rulo sac ihraç ederken Usiminas aynı ülkeye 989$/mt FOB'dan 448 mt ve Paraguay'a 710$/mt FOB'dan 46 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Asya'dan 632$/mt FOB'dan 5.359 mt, Avrupa'dan ise 1.016$/mt FOB'dan 116 mt soğuk rulo sac ithal edildi.

Vietnam, 631$/mt FOB'dan gerçekleştirdiği 4.296 mt sevkiyatla Güney Kore'nin yerini alarak Brezilya'nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi oldu. Brezilya'nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürünlere antidamping önlemleri uygulamaya başlamasının ardından Güney Kore, Çin'i geride bırakarak ilk sıraya yükselmişti.