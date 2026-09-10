Brezilya'nın slab ihracatı ABD ve Avrupa'ya sevkiyatların azalmasıyla Ağustos 2026'da %4 düştü

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Sekreterliği tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın slab ihracatı ABD ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatların azalması sonucunda Temmuz ayında kaydedilen 612.500 mt seviyesinden Ağustos ayında 588.000 mt seviyesine geriledi.

Ternium ABD'ye 652$/mt seviyesinden 213.500 mt slab sevk etti. ArcelorMittal Pecem, Meksika'ya 616$/mt seviyesinden 97.700 mt, ABD'ye 586$/mt seviyesinden 96.600 mt ve Belçika'ya 638$/mt seviyesinden 21.100 mt slab ihracatı yaptı. ArcelorMittal Tubarão ise ABD'ye 625$/mt seviyesinden 87.200 mt, Polonya'ya 568$/mt seviyesinden 39.900 mt, Fransa'ya 590$/mt seviyesinden 30.400 mt ve Lüksemburg'a 632$/mt seviyesinden 1.600 mt slab sattı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Brezilya'nın slab ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 4,37 milyon mt seviyesine kıyasla 4,43 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Büyük ölçüde yatay seyreden ihracat hacmi, Brezilya'nın slab piyasasındaki başlıca tedarikçilerden biri olma konumunu koruduğunu gösterdi.