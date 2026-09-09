Brezilya'nın demir cevheri ihracatı Ağustos ayında %2,2 düştü, Avrupa'ya sevkiyatlar %54 geriledi

Brezilya'nın pelet hariç demir cevheri ihracatı, Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in verilerine göre bu yılın Temmuz ayında 35,183 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Haziran ayında 39,818 milyon mt seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde başlıca ihracat bölgeleri 31,79 milyon mt ile Asya olurken, bunun 27,65 milyon mt'luk kısmı Çin'e sevk edildi. Avrupa'ya yönelik ihracat Temmuz ayındaki 2,64 milyon mt seviyesinden %54 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesine gerilerken, Güney Amerika'ya 565.100 mt, Orta Doğu'ya 377.600 mt, Afrika'ya 333.400 mt ve Meksika'ya 131.100 mt demir cevheri ihraç edildi.

Öte yandan Brezilya'nın demir cevheri peleti ihracatı Ağustos ayında %5,5 düşüşle 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun 961.500 mt'u Asya'ya, 756.300 mt'u Afrika'ya, 387.300 mt'u Avrupa'ya, 316.900 mt'u Arjantin'e, 235.300 mt'u ABD'ye ve 88.000 mt'u Trinidad ve Tobago'ya sevk edildi.