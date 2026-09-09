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Brezilya'nın demir cevheri ihracatı Ağustos ayında %2,2 düştü, Avrupa'ya sevkiyatlar %54 geriledi

Çarşamba, 09 Eylül 2026 11:13:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın pelet hariç demir cevheri ihracatı, Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in verilerine göre bu yılın Temmuz ayında 35,183 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Haziran ayında 39,818 milyon mt seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde başlıca ihracat bölgeleri 31,79 milyon mt ile Asya olurken, bunun 27,65 milyon mt'luk kısmı Çin'e sevk edildi. Avrupa'ya yönelik ihracat Temmuz ayındaki 2,64 milyon mt seviyesinden %54 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesine gerilerken, Güney Amerika'ya 565.100 mt, Orta Doğu'ya 377.600 mt, Afrika'ya 333.400 mt ve Meksika'ya 131.100 mt demir cevheri ihraç edildi.

Öte yandan Brezilya'nın demir cevheri peleti ihracatı Ağustos ayında %5,5 düşüşle 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun 961.500 mt'u Asya'ya, 756.300 mt'u Afrika'ya, 387.300 mt'u Avrupa'ya, 316.900 mt'u Arjantin'e, 235.300 mt'u ABD'ye ve 88.000 mt'u Trinidad ve Tobago'ya sevk edildi.

Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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