Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı Temmuz'da %72 düştü, ithalatı %223 arttı

Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı Temmuz ayında aylık %72 düşüşle 5.900 mt olurken, ithalatı %223 artışla 52.300 mt seviyesine yükseldi. Haziran ayında ülkenin ihracatı 21.100 mt, ithalatı ise 16.200 mt seviyesinde yer almıştı.
Analistler, aylık bazdaki keskin değişimlerin sıcak rulo sac ithalatına antidamping vergileri uygulanabileceği yönündeki beklentilerden kaynaklandığını belirtti. Söz konusu önlemlerin Ekim ayına ertelendiği ve Çin dışındaki ülkelere de uygulanabileceği aktarıldı.
İhracatın tamamı Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirilirken, ArcelorMittal 658$/mt FOB seviyesinden 2.900 mt, Gerdau 514$/mt FOB seviyesinden 2.400 mt ve Usiminas 759$/mt FOB seviyesinden 600 mt sevkiyat yaptı.
İthalat kapsamında ise Mısır'dan 575$/mt FOB seviyesinden 26.000 mt, Vietnam'dan 498$/mt FOB seviyesinden 14.400 mt, Güney Kore'den 479$/mt FOB seviyesinden 8.200 mt ve Çin'den 417$/mt FOB seviyesinden 3.700 mt sıcak rulo sac satın alındı.