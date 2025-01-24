Brezilya'nın Aralık ayı nihai mamul ihracatı ithalatı geçti

Brezilya Aralık ayında 124,89 milyon $ değerinde 149.084 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 112,47 milyon $ değerinde 139.544 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında 93,98 milyon $ gelirle 112.192 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 184,19 milyon $ değerinde 248.937 mt’luk ithalat yapılmıştı.

2024 yılında ülkenin ihracatı 1,49 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 1,28 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 2,09 milyar $ değerinde 3,52 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Aralık ayında yapılan ithalatının yarısını kaplamalı yassı mamuller oluştururken inşaat demiri ihracatın %25’ini meydana getirdi.

Aralık ayında kaydedilen 9.540 mt’luk nihai mamul ticaret fazlası, az da olsa 2024 yılında kaydedilen tek ticaret fazlası oldu. Analistler, Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak ithalatçılar limanlarda toplanan malzemeyi gümrükten geçirmeyi ertelediği için böyle bir fazla kaydedildiğini belirtti.