Brezilyalı çelik distribütörlerinin satışları 2026'nın Eylül ayında hafifçe arttı, stoklar yüksek seyretmeye devam etti

Brezilya Çelik Distribütörleri Birliği (INDA) tarafından açıklanan verilere göre üye distribütörlerin çelik satışları Eylül ayında Ağustos ayında kaydedilen 334.100 mt seviyesinden 335.800 mt seviyesine yükseldi.

INDA üyelerinin alımları aylık %1,9 düşüşle 333.700 mt olurken, stokları %0,2 azalarak 1,18 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte stokların satışları karşılama süresi Ağustos ayına kıyasla değişmeyerek 3,5 ay seviyesinde kaldı ve sektörün ideal kabul ettiği 2,8 aylık seviyenin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve Galvalume ürünlerini kapsayan ithalat, Eylül ayında aylık %34,3 artışla 266.000 mt seviyesine yükseldi.

Yıllık bazda ise Eylül ayında satışlar %7,2 ve alımlar %7,3 azalırken, ithalat %10,2 arttı.

INDA, Ekim ayında alım ve satışların Eylül ayına kıyasla değişmemesini bekliyor.

Analistlerle gerçekleştirilen telekonferansta konuşan INDA Başkanı Carlos Loureiro, otomobil, makine ve ekipman gibi çelik yoğun ürünlerin ithalatının Brezilya yassı çelik piyasası üzerinde baskı yaratan başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtti.

Loureiro, özellikle Çin çıkışlı ürünlerin ülkeye girişinin yerli üretim çeliğe yönelik talebi azalttığını ve distribütör satışlarının toparlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.