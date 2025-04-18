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Brezilya’nın nihai mamul ticareti açığı Mart ayında yükseldi

Cuma, 18 Nisan 2025 11:12:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Mart ayında 106,12 milyon $ değerinde 131.485 mt nihai mamul ihraç ederken, 268,38 milyon $ değerinde 406.782 mt ithalat yaptı. Şubat ayında 201,44 milyon $ değerinde 225.972 mt ihracat ve 181,05 milyon $ değerinde 228.627 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 2.654 mt’dan 275.297 mt’a yükseldi.

Dolar bazında ise Şubat ayında kaydedilen 20,39 milyon $’a kıyasla 162,13 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Mart ayında en fazla ihraç edilen ürünler filmaşin, inşaat demiri, kaplamalı sac, ağır profil ve sıcak rulo sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %30,8, %28,1, %13, %12 ve %11,8 seviyelerinde kaydedildi. Mart ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %35,3 pay ile sıcak rulo sac, %30,2 pay ile kaplamalı sac, %8,5 pay ile inşaat demiri, %8,4 pay ile soğuk rulo sac ve %8,1 pay ile filmaşin olarak kaydedildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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