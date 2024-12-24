Brezilya’nın nihai mamul ticaret açığı Kasım ayında azaldı

Brezilya Kasım ayında 93,98 milyon $ değerinde 112.192 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 184,19 milyon $ değerinde 248.937 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında 82,30 milyon $ gelirle 97.064 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 286,87 milyon $ değerinde 386.269 mt’luk ithalat yapılmıştı.

Yılın ilk on ayında ülkenin ihracatı 1,36 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 1,17 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 2,59 milyar $ değerinde 3,38 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Ekim ayında yapılan ithalatının %35’ini kaplamalı yassı mamuller oluştururken inşaat demiri ihracatın %47’sini meydana getirdi.

Kasım ayında ülkenin nihai mamul ticaret açığı Ekim ayında kaydedilen 289.205 mt’dan 136.744 mt’a geriledi. Bu açığın getirilen kota sistemiyle birlikte 2025’in ilk çeyreğinde daha da düşmesi bekleniyor.