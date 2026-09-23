Brezilya'nın nihai mamul ticaret açığı ihracattaki %46'lık düşüşle 2026'nın Ağustos ayında genişledi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği tarafından açıklanan verilere göre Brezilya Ağustos ayında 65,155 milyon $ değerinde 76.587 mt nihai mamul ihraç ederken, 184,553 milyon $ değerinde 246.658 mt nihai mamul ithal etti.

Temmuz ayında Brezilya 111,634 milyon $ değerinde 144.005 mt ihracat ve 194,592 milyon $ değerinde 253.794 mt ithalat gerçekleştirmişti.

Ağustos ayında ülkenin ticaret açığı miktar bazında Temmuz ayındaki 109.789 mt'dan 170.071 mt'a yükseldi. Değer bazında ise açık 82,958 milyon $'dan 119,398 milyon $'a çıktı.

Miktar bazındaki açığın genişlemesinde ağırlıklı olarak filmaşin ve inşaat demiri ihracatının sırasıyla %80 ve %72 düşmesi etkili oldu.

Ağustos ayında miktar bazında en fazla ihraç edilen ürünler %39 payla sıcak rulo sac, %21 payla kaplamalı yassı mamuller, %18 payla inşaat demiri ve %18 payla filmaşin oldu.

En fazla ithal edilen ürünler ise %39 payla kaplamalı yassı mamuller, %30 payla sıcak rulo sac, %13 payla soğuk sac ve %8 payla çelik tel olarak kaydedildi.

Çin çıkışlı ürünler Ağustos ayında Brezilya'nın toplam nihai mamul ithalatının %23'ünü oluştururken, söz konusu oran Temmuz ayında %20 seviyesindeydi. Artışa rağmen Çin'in payı son aylardaki en düşük seviyelerden birinde kalmaya devam ederken, bu durum Brezilyalı yetkililerin Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk sac ve kaplamalı yassı mamul ithalatına uygulamaya başladığı antidamping önlemlerinin etkisini bir kez daha ortaya koydu.