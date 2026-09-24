Brezilya'nın nihai mamul ithalatında ortalama navlun 2026'nın Ağustos ayında yükseldi

Brezilya'nın dış ticaret sistemi Siscomex tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin nihai mamul ithalatında ortalama navlun bu yılın Ağustos ayında aylık 13$/mt artışla Temmuz ayındaki 64$/mt FOB seviyesinden 77$/mt FOB seviyesine yükseldi.
Sıcak rulo sac için navlun Japonya'dan 65$/mt, Mısır'dan 24$/mt, Güney Kore'den 55$/mt, Çin'den 170$/mt, Avusturya'dan 57$/mt ve Tayvan'dan 62$/mt seviyesinde yer aldı.
Soğuk rulo sac için navlun Güney Kore'den 59$/mt, Tayvan'dan 64$/mt, Türkiye'den 53$/mt ve Çin'den 62$/mt seviyesinde kaydedildi.
Kaplamalı yassı ürünler için navlun Çin'den 64$/mt, Vietnam'dan 73$/mt, Güney Kore'den 184$/mt, Japonya'dan 127$/mt, Hindistan'dan 134$/mt, Almanya'dan 35$/mt ve Türkiye'den 43$/mt seviyesinde gerçekleşti.
Filmaşin için navlun Mısır'dan 39$/mt, Almanya'dan 24$/mt ve Rusya'dan 62$/mt seviyesinde yer aldı.
İnşaat demiri için navlun Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 76$/mt, Çin'den 170$/mt ve Güney Kore'den 261$/mt seviyesinde kaydedildi.
Lama için navlun İspanya'dan 42$/mt, Türkiye'den 33$/mt, Çin'den 304$/mt, İtalya'dan 90$/mt ve Tayvan'dan 370$/mt seviyesinde gerçekleşti.
Ağır profil için navlun Çin'den 229$/mt, Türkiye'den 46$/mt ve Almanya'dan 103$/mt seviyesinde yer aldı.
Çelik tel için navlun Çin'den 250$/mt, Mısır'dan 23$/mt, Türkiye'den 30$/mt, Güney Kore'den 387$/mt, Fransa'dan 38$/mt ve Avusturya'dan 96$/mt seviyesinde kaydedildi.