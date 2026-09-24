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Brezilya'nın nihai mamul ithalatında ortalama navlun 2026'nın Ağustos ayında yükseldi

Perşembe, 24 Eylül 2026 14:09:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın dış ticaret sistemi Siscomex tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin nihai mamul ithalatında ortalama navlun bu yılın Ağustos ayında aylık 13$/mt artışla Temmuz ayındaki 64$/mt FOB seviyesinden 77$/mt FOB seviyesine yükseldi.

Sıcak rulo sac için navlun Japonya'dan 65$/mt, Mısır'dan 24$/mt, Güney Kore'den 55$/mt, Çin'den 170$/mt, Avusturya'dan 57$/mt ve Tayvan'dan 62$/mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac için navlun Güney Kore'den 59$/mt, Tayvan'dan 64$/mt, Türkiye'den 53$/mt ve Çin'den 62$/mt seviyesinde kaydedildi.

Kaplamalı yassı ürünler için navlun Çin'den 64$/mt, Vietnam'dan 73$/mt, Güney Kore'den 184$/mt, Japonya'dan 127$/mt, Hindistan'dan 134$/mt, Almanya'dan 35$/mt ve Türkiye'den 43$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Filmaşin için navlun Mısır'dan 39$/mt, Almanya'dan 24$/mt ve Rusya'dan 62$/mt seviyesinde yer aldı.

İnşaat demiri için navlun Mısır'dan 32$/mt, Rusya'dan 76$/mt, Çin'den 170$/mt ve Güney Kore'den 261$/mt seviyesinde kaydedildi.

Lama için navlun İspanya'dan 42$/mt, Türkiye'den 33$/mt, Çin'den 304$/mt, İtalya'dan 90$/mt ve Tayvan'dan 370$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Ağır profil için navlun Çin'den 229$/mt, Türkiye'den 46$/mt ve Almanya'dan 103$/mt seviyesinde yer aldı.

Çelik tel için navlun Çin'den 250$/mt, Mısır'dan 23$/mt, Türkiye'den 30$/mt, Güney Kore'den 387$/mt, Fransa'dan 38$/mt ve Avusturya'dan 96$/mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Navlun 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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