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Brezilya’da demir cevheri taşımacılığı yapacak demir yoluna izin verildi

Cuma, 13 Kasım 2020 10:23:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’da demir cevheri taşımacılığı için demir yolunun belirli bir bölümünün kullanılmasına izin verildi.

Brezilya mahkemesi, 3,3 milyar BRL özel yatırım çekmesi ve 65.000 adet direkt ve dolaylı istihdam yaratması beklenen 35 yıl geçerli izni çıkardı.

Söz konusu demir yolu, her ikisi de ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde bulunan Ilheus ile Caetité şehirlerini birbirine bağlıyor. Bahia eyaletinde demir cevheri taşımacılığında kullanılması hedeflenen Fiol 1 adındaki demir yolu hattı, daha büyük bir demir yolu hattının belirli bir bölümü.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  Brezilya  navlun  madencilik  |  benzer haberler »


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